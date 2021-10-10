Коронавирусом в Петербурге заболели еще 2,8 тысячи человек

Коронавирусом в Петербурге заболели еще 2,8 тысячи человек
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 2 822 зараженных.

Об этом сегодня, 10 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 644 692 местных жителя. При этом 595 364 заболевших смогли вылечиться от инфекции, в том числе 446 за последние сутки.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. Лидером стала Москва — 4 610 случаев. На третьем месте Московская область — 2 026.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор дал рекомендации по восстановлению памяти после COVID-19.

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