Более 50% работодателей в борьбе с эпидемией выбрали вакцинацию

Треть работающих россиян старше 45 лет считает, что прививаться от гриппа нужно хотя бы раз в год. Столько же затрудняются ответить нужна ли вакцинация ввообще. Фото: Pixabay

Треть работающих россиян старше 45 лет считает, что прививаться от гриппа нужно хотя бы раз в год. Столько же затрудняются ответить нужна ли вакцинация ввообще. Фото: Pixabay

В этом году «удаленку» посчитали эффективной — 9% руководителей, в то время как в 2020 году их число составляло 22%. Об этом говорят данные опроса исследовательского центра «SuperJob».

В этом году число работодателей, выступающих за вакцинацию сотрудников, достигло максимального показателя за 12 лет. Отметим, в опросе принимали участие 500 российских компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Вакцинацию выбирают более половины компаний — 51%, для сравнения в 2019 таких работодателей было – 17%, в то время предпочтение отдавали масочному режиму – 43%, санитайзерам -27% и удаленному формату работы – 22%.

В текущем году ношение масок ввели 23% организаций, гигиену рук спецсредствами – 12%, «удаленку» – 22%.

Примечательно, что среди работающих сограждан прививки поддерживают всего 28%. Именно такое число людей считает, что вакцинироваться нужно раз в год. 32% из них – это люди старше 45 лет. В прошлом году в пользу вакцинации высказывался каждый третий опрошенный.

Другие методы: соблюдение социальной дистанции, разъяснительная работа, пропаганда ЗОЖ, санитарная обработка кабинетов, отправка сотрудников домой отметили всего 5-9% работодателей. Совсем не считает нужным ношение перчаток ни один опрошенный.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, в Ростовской области Роспотребнадзор расширил список категорий граждан, для которых прививка от ковида обязательна. Это сотрудники сферы гостиничного дела и туризма, курьеры, доставщики, работники заводов и добровольцы.