Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности МКБ до уровня ruA+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Московского кредитного банка (МКБ) до уровня ruA+, прогноз «стабильный».

Повышение рейтинга обусловлено успешным прохождением банком неблагоприятной рыночной конъюнктуры что отразилось в повышении оценки за уровень корпоративного управления и стратегии банка. Агентство подчеркивает поддержание качества активов и рентабельности в 2020-1пг2021 гг. в условиях экономического спада. МКБ успешно справился с новыми вызовами и адаптировался к изменившейся операционной среде. Аналитики отдельно отметили укрепление позиции по капиталу как за счет его генерации, так и благодаря дополнительному привлечению через SPO, что отразилось в увеличении буфера абсорбции потенциальных убытков. Отдельно выделяется высокий уровень интеграции принципов устойчивого развития в корпоративное управление банка, что свидетельствует о его высоких стандартах.

Аналитики отмечают эффективность бизнес-модели МКБ в условиях рыночной турбулентности, о чем свидетельствует улучшение качества активов. Доля проблемных кредитов (с характеристиками, соответствующими Стадии 3 по МСФО 9 и кредитно-обесцененные при первоначальном признании) снизилась до 4%, что позитивно отразилось на стоимости риска, значение которого троекратно сократилось по итогам первого полугодия 2021 г. и составило 0,6% (в годовом выражении). Аналитики ожидают умеренные темпы роста корпоративного кредитования и увеличение доли розничного бизнеса преимущественно за счет программ ипотечного кредитования.

В первом полугодии 2021 г. чистая прибыль МКБ выросла до 13,6 млрд руб. по сравнению с 9,1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Агентство отмечает позитивную динамику чистых процентного и комиссионного дохода, а также эффективное управление доходами и расходами банка. МКБ продолжил поддерживать комфортный уровень рентабельности капитала, ROE за первое полугодие 2021 г. составила 11,2% (в годовом выражении).

В 2021 г. МКБ усилил позиции по капиталу посредством привлечения 23 млрд руб. по итогам SPO в мае и размещения бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму 350 млн долл. США в сентябре.

В части фондирования и ликвидности аналитики агентства отмечают стабильность депозитной базы и комфортный запас подушки ликвидности. Кроме того, высоко оцениваются возможности банка по дополнительному привлечению ликвидности благодаря высококачественному портфелю ценных бумаг.

«В 2020-2021 гг. МКБ успешно справился с вызовами и продемонстрировал эффективность деятельности, устойчивость выбранной бизнес-модели и высокое качество риск-менеджмента в условиях повышенного экономического давления. В 2021 году мы эффективно реализовали мероприятия по усилению позиции по достаточности капитала посредством привлечения средств через SPO, а также последующим размещением бессрочных субординированных еврооблигаций, что обеспечило банку комфортный запас для будущего роста и усиления рыночных позиций. Мы ценим высокую оценку агентства эффективности нашей работы с качеством кредитного портфеля и уровня корпоративного управления, а также достижений МКБ в области устойчивого развития. По итогам шести месяцев 2021 года банк увеличил чистую прибыль на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 13,6 млрд руб., сохранив лидерские позиции на рынке по качеству активов, соотношению операционных расходов к операционным доходам, а также комфортную позицию по фондированию и ликвидности. Устойчивая позитивная динамика по всем показателям деятельности в результате привела к повышению уровня рейтинга от «Эксперт РА» до ruA+, что свидетельствует об устойчивом развитии банка, нацеленности на высокий результат», — прокомментировал председатель правления МКБ Владимир Чубарь.

Контролирующий акционер МКБ – концерн «Россиум», который в 2019 году подписал меморандум о стратегическом партнерстве с ГК «Регион» Сергея Сударикова.