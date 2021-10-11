В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

В общественных местах и МФЦ в столице теперь можно сделать бесплатный экспресс-тест на ковид.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что социально ответственным москвичам дается возможность самопроверки на ковид. Перед поездкой к родственникам в возрасте лучше проверить себя и быть уверенным, что для близких нет риска, добавила она. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве предоставляют возможность сделать это бесплатно, быстро и в комфортных условиях, обращает внимание заместитель мэра.

Сдать бесплатно тест на ковид можно в десяти МФЦ, некоторых торговых центрах, ГУМе. Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь с собой паспорт, а детям — свидетельство о рождении.