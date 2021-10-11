В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19
Сдать бесплатно тест на ковид можно в десяти МФЦ, некоторых торговых центрах, ГУМе. Фото: unsplash
В общественных местах и МФЦ в столице теперь можно сделать бесплатный экспресс-тест на ковид.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что социально ответственным москвичам дается возможность самопроверки на ковид. Перед поездкой к родственникам в возрасте лучше проверить себя и быть уверенным, что для близких нет риска, добавила она. Об этом сообщает ТАСС.
В Москве предоставляют возможность сделать это бесплатно, быстро и в комфортных условиях, обращает внимание заместитель мэра.
Сдать бесплатно тест на ковид можно в десяти МФЦ, некоторых торговых центрах, ГУМе. Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь с собой паспорт, а детям — свидетельство о рождении.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян надо начать каждый месяц штрафовать за уклонение от прививки против ковида. Об этом заявил вирусолог Александр Лукашев.
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