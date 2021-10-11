В Ленобласти еще 275 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 275 человек заболели коронавирусом
С начала пандемии в Ленобласти выявлено 71 953 случая ковида. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 275 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 11 октября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 71 953 случая ковида. При этом выздоровели 53 317 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2931 случай. На первом Москва — 5002 случая. На третьем месте Московская область — 2184.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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