Песков: пандемия возвращается новыми волнами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавируса не уходит, а возвращается новыми волнами и более агрессивными штаммами.

«Пандемия не уходит. Она возвращается новыми волнами. Новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны. Это представляет большую опасность», — приводит слова представителя Кремля РИА «Новости».

По его словам, единственное, что сохраняет жизни — это прививка.

С начала пандемии в России выявлено 7 804 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 217 372 летальных исхода, выздоровели 6 873 579 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в воскресенье в Петербург завезли более 51 тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».