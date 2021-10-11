Песков: пандемия возвращается новыми волнами

Песков: пандемия возвращается новыми волнами
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавируса не уходит, а возвращается новыми волнами и более агрессивными штаммами.

«Пандемия не уходит. Она возвращается новыми волнами. Новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны. Это представляет большую опасность», — приводит слова представителя Кремля РИА «Новости».

По его словам, единственное, что сохраняет жизни — это прививка.

С начала пандемии в России выявлено 7 804 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 217 372 летальных исхода, выздоровели 6 873 579 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в воскресенье в Петербург завезли более 51 тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».

Дмитрий Песков коронавирус пандемия


 

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