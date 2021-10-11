Состояние пермского стрелка улучшилось

Состояние устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете улучшилось и оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА «Новости» в понедельник, 11 октября.

«Нападавший находится в состоянии средней степени тяжести», — заявили в краевом минздраве.

Напомним, утром 20 сентября в Перми произошла трагедия. В Пермский государственный национальный исследовательский университет пришел студент с ружьем и устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрелка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него были зафиксированы ранения груди и конечностей. Парень находился без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ.