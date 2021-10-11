«Башкирия, работа и прыжки»: три любви петербургского бизнесмена, разбившегося в Татарстане

Утром воскресенья в Мензелинском районе Татарстана совершил жёсткую посадку легкомоторный самолет L-410, на борту которого находились 20 парашютистов и двое членов экипажа. В результате погибли 16 человек, среди которых петербургский бизнесмен и бывший руководитель Конгресс-бюро Башкирии Павел Музыченко.

Павел Музыченко с 2001 года работал в сфере организации мероприятий, пройдя путь от монтажника до руководителя крупной компании. Он сотрудничал с организацией «Деловая Россия», Ялтинским международным экономическим форумом (ЯМЭФ), а в октябре 2020 года был назначен руководителем Конгресс-бюро Башкирии.

С этого момента Павел жил на два региона: Петербург и Башкирию, при этом часто наведываясь в Татарстан — на аэродром Мензелинск, где и произошла трагедия. Музыченко увлекался парашютным спортом, но из Башкирии до ближайшего аэродрома приходилось ехать 250 км до соседнего Татарстана, в Мензелинск. Буквально за несколько дней до смерти бизнесмен упоминал об этой проблеме в своем Facebook.

«Все башкирские парашютисты любят Мензелинск, но 500 километров в день все-таки многовато. Но думаю, что в скором времени аэротрубу построим, самолёт купим», — писал Павел.

К сожалению, его грандиозные планы нарушила скоропостижная смерть. Известно, что у петербуржца остались жена и ребенок. На странице Павла в социальной сети оставляют соболезнования десятки людей.

«Павел Алексеевич, пусть там у тебя будет самый лучший парашют», «В это невозможно поверить. Слишком рано ты ушёл…всем будет не хватать твоей позитивной энергии и оптимизма», «Все время хотел быть ближе к Небесам…», — пишут друзья и знакомые бизнесмена. Они отмечают энергичность и позитив Музыченко, его жажду жизни и чувство юмора. Многие признаются, что не могут поверить трагической новости.

Напомним, что среди 22 человек на борту выжили лишь шестеро. Все они госпитализированы, на данный момент один человек находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. В отношении остальных прогнозы врачей благоприятные, рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

По предварительной информации, причиной катастрофы стал отказ левого двигателя. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ст. 263 УК РФ).