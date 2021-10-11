Более 300 человек госпитализированы в Петербурге с коронавирусом

Более 300 человек госпитализированы в Петербурге с коронавирусом
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге за сутки с коронавирусом госпитализированы 333 человека.

По данным городской администрации, всего в стационарах лежит 6 533 пациентов, 594 из них находится в реанимации, при этом 266 человек подключены к аппарату ИВЛ.

Для больных с ковидом в 13 городских и трех федеральных стационарах развернуто 8 326 коек. На сегодняшний день 37,57 % из них свободны.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлен 2931 новый случай заражения коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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