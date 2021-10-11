Прояснилась ситуация с открытием железнодорожного переезда в Кудрово

Прояснилась ситуация с открытием железнодорожного переезда в Кудрово
Строительство дороги началось ещё в 2019 году. Фото: скриншот Google maps

Жители Кудрово жалуются на трудности с транспортным движением из-за закрытого выезда на улицу Подвойского. По словам очевидцев, сам выезд уже готов, но все еще не закрыт, несмотря на то, что его планировалось открыть в начале сентября.

Местные жители жалуются на, что утренние пробки при выезде из города. Проезд с улицы Областной на проспект Солидарности мог бы решить эту проблему. Напомним, строительство дороги началось ещё в 2019 году.

По словам представителей транспортного комитета Ленобласти, железнодорожный переезд в створе улицы Областной будет открыт после принятия автомобильных подходов к переезду со стороны области на баланс поселения, а со стороны Петербурга на баланс города, сообщает peterburg2. При этом сроки запуска движения не называются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что строительство метро в Кудрово — давняя боль не только для петербуржцев, но и для жителей самого Кудрово. Обещания властей растягиваются на долгие годы, тогда как сталкиваться с транспортным коллапсом гражданам приходится ежедневно.

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