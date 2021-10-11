В Петербурге будут судить семейную пару драгдилеров

Дома у них обнаружили электронные весы и все для фасовки. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дома у них обнаружили электронные весы и все для фасовки. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице перед судом предстанут муж и жена: 27-летний мужчина и его 32-летняя жена. Их подозревают в продаже наркотиков.

По версии следствия, супруги попытались запустить незаконный бизнес по сбыту запрещенных веществ в Красносельском районе. Для этого они купили большую партию наркотиков, расфасовали их и хотели распространить путем закладок. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

Однако семью задержала полиция. У них изъяли более полкилограмма наркотиков, разложенных по 400 пакетам. Дома у них обнаружили электронные весы и все для фасовки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне городской суд Северной столицы вынес приговор бывшему старшему следователю 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Северной столице Николаю Воробьеву. Его обвиняли в хищении кокаина из камеры для хранения вещественных доказательств.