В турецкой Анталье умер российский турист

Мужчина прибыл на отдых в Турцию вместе с семьей. Фото: unsplash

Мужчина прибыл на отдых в Турцию вместе с семьей. Фото: unsplash

Российский турист умер в Анталье. Погиб мужчина 1977 года рождения.

Известно, что он прибыл на отдых в Турцию вместе с семьей.

О смерти россиянина сообщили в генконсульстве РФ в этом турецком городе, пишет РИА «Новости».

«Генконсульство подтверждает факт смерти российского гражданина 1977 года рождения»,- говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, тело 44-летнего россиянина нашли в отеле в районе Окурджалар.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне не отказываются от туров в Турцию из-за решения властей страны принимать только тех российских путешественников, которые вакцинировались «Спутником V» или с отрицательным результатом ПЦР-теста.