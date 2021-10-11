Волочкова раскрыла свой секрет молодости кожи

Балерина Анастасия Волочкова поделилась секретом вечной молодости.

Звезде уже 45 лет, однако выглядит она намного моложе, что неоднократно отмечали подписчики. Отвечая на вопросы в Instagram, Волочкова решила раскрыть свои секреты красоты.

По словам артистки, к услугам косметологов она не прибегает, а поддерживать кожу в тонусе ей помогаетперепад температур.

«Я парюсь в русской бане и сочетаю ее с ледяной купелью. Но это нужно делать правильно и с умом», — написала Волочкова.

Также балерина рассказала, что регулярно делает массажи с маслами, занимается спортом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова намекнула на изменения в личной жизни.