Волочкова раскрыла свой секрет молодости кожи

Волочкова раскрыла свой секрет молодости кожи
Анастасия Волочкова опубликовала новый пост. Фото: скриншот Инстаграм

Балерина Анастасия Волочкова поделилась секретом вечной молодости.

Звезде уже 45 лет, однако выглядит она намного моложе, что неоднократно отмечали подписчики. Отвечая на вопросы в Instagram, Волочкова решила раскрыть свои секреты красоты.

По словам артистки, к услугам косметологов она не прибегает, а поддерживать кожу в тонусе ей помогаетперепад температур.

«Я парюсь в русской бане и сочетаю ее с ледяной купелью. Но это нужно делать правильно и с умом», — написала Волочкова.

Анастасия Волочкова раскрыла свой секрет. Фото: скриншот Инстаграм

Также балерина рассказала, что регулярно делает массажи с маслами, занимается спортом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова намекнула на изменения в личной жизни.

анастасия волочкова инстаграм


 

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