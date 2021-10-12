Скорые выстроились в очередь у детской инфекционной больницы в Петербурге

В комитете по здравоохранению Северной столицы объяснили очередь традиционной нагрузкой по понедельникам. Фото: Pixabay

В комитете по здравоохранению Северной столицы объяснили очередь традиционной нагрузкой по понедельникам. Фото: Pixabay

Очередь из машин скорой помощи собралась у приемного покоя детской городской клинической больницы №5 им. Филатова, расположенной на Бухарестской улице.

Петербуржец рассказал «Фонтанке», что очередь собралась большая, и кареты скорой помощи только прибывают. Он предположил, что ситуация начала стремительно ухудшаться.

В комитете по здравоохранению Северной столицы объяснили очередь традиционной нагрузкой по понедельникам. В этой больнице находится главный в городе детский инфекционный стационар. Сюда поступают дети не только с коронавирусом, но и ОРВИ. При этом с местами, как отмечают в комитете, проблем нет — в детском стационаре 15% коек свободны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за выходные ситуация с коронавирусом ухудшилась. Город перепрофилирует больницы в ковид-госпитали.