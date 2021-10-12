Скорые выстроились в очередь у детской инфекционной больницы в Петербурге

Скорые выстроились в очередь у детской инфекционной больницы в Петербурге
В комитете по здравоохранению Северной столицы объяснили очередь традиционной нагрузкой по понедельникам. Фото: Pixabay

Очередь из машин скорой помощи собралась у приемного покоя детской городской клинической больницы №5 им. Филатова, расположенной на Бухарестской улице.

Петербуржец рассказал «Фонтанке», что очередь собралась большая, и кареты скорой помощи только прибывают. Он предположил, что ситуация начала стремительно ухудшаться.

В комитете по здравоохранению Северной столицы объяснили очередь традиционной нагрузкой по понедельникам. В этой больнице находится главный в городе детский инфекционный стационар. Сюда поступают дети не только с коронавирусом, но и ОРВИ. При этом с местами, как отмечают в комитете, проблем нет — в детском стационаре 15% коек свободны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за выходные ситуация с коронавирусом ухудшилась. Город перепрофилирует больницы в ковид-госпитали.

детская больница имени филатова новости СПб очередь из скорых скорая помощь


 

Новости партнеров
Доктор Мясников объяснил, почему в России смертность от COVID-19 выше, чем в США
Доктор Мясников объяснил, почему в России смертность от COVID-19 выше, чем в США
Догхантеры раскидали отравленные сосиски в Московском районе
Догхантеры раскидали отравленные сосиски в Московском районе
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в "досье Пандоры": на отношения между Вашингтоном и Киевом это не повлияет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скорые выстроились в очередь у детской инфекционной больницы в Петербурге
В Парголово полтора часа тушили загоревшийся частный дом
Экономист рассказала, на сколько вырастет размер пенсий в 2022 году
Фуд-траки на ярмарках признали законными в Петербурге
Общепит, сфера услуг и ритейл испытывают дефицит кадров в Петербурге
ООН: мир на грани водного кризиса
Пулково работает без отмен и задержек во вторник
Бузова появилась в «Вечернем Урганте» в платье с AliExpress