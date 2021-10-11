В Петербурге за выходные ситуация с коронавирусом ухудшилась. Город перепрофилирует больницы в ковид-госпитали

Эпидемиологическая ситуация в Петербурге продолжает ухудшаться. За минувшие выходные заболело в общей сложности 5 539 человек.

Так, по информации оперативного штаба, 10 октября в Северной столице был обновлен рекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Только за 24 часа были подтверждены 2 822 новых случая заражения ковидом.

Такие «коронавирусные» показатели не оставляют властям города ничего другого, кроме как открыть еще две больницы, которые будут работать с ковид-пациентами. Как рассказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, принимать больных вирусом начнут в больнице №33 в Колпино и в многопрофильной больнице №2.

Для того, чтобы не стать клиентом одного из ковид-госпиталей, необходимо привиться от коронавируса. Так, в воскресенье в Петербург завезли 51 030 доз вакцины от COVID «ЭпиВакКорона». У города в запасе остается 852 765 доз вакцины от COVID-19.

Есть и хорошие новости, в городе на Неве выросло число жителей, желающих привиться от коронавируса. Комздрав сообщает, что за пятницу число пациентов, впервые привитых от болезни, возросло до 9 496.

Данная мера является единственно возможной в борьбе с вирусом. Те, кто отчаянно доказывают бесполезность прививки, рискуют заразиться и отправиться в ковид-стационары. В воскресенье новыми пациентами больниц в Петербурге стали 396 человек. В 17 городских медучреждениях, занимающихся больными коронавирусом, развернуто 8 326 койко-мест, из которых 40% свободны.

Однако наличие прививки не гарантирует невозможность попасть в стационар. Число тех вакцинированных горожан, которые лежат в больницах, составляет от 8 до 10%. По словам председателя комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца, укол от коронавируса снижает риск летального исхода не менее чем в 20 раз.

По информации на вчерашний день, в Северной столице хотя бы одну прививку получили 1 млн 591 тыс. 276 человек.