Почти 400 пациентов с COVID-19 госпитализировали в Петербурге за сутки

Почти 400 пациентов с COVID-19 госпитализировали в Петербурге за сутки
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

За последние сутки в ковидные стационары Петербурга попали 396 пациентов с коронавирусом и пневмониями.

По данным городского правительства на 10 октября, в инфекционных стационарах остаются 6 284 человек с диагностированным COVID-19. За вчерашний день выписали 347 выздоровевших пациентов. В реанимации находятся 568 больных, к ИВЛ подключены 259 человек.

В 17 городских ковид-стационарах развернуто 8 326 койко-мест, из которых 40% свободны.

Также власти сообщили, что на сегодняшний день в Северной столице хотя бы одну прививку получили 1 591 276 человек, в том числе 4 484 человека, которые первично привились за последние сутки. Вакцинацию полностью завершили 1 737 667 человек, в том числе 8 593 за последние сутки.

В городском запасе остается 852 765 доз вакцины от коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирусом в Петербурге заболели еще 2,8 тысячи человек.

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