Заболеваемость коронавирусом в Петербурге поставила новый рекорд

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге поставила новый рекорд
В последний раз столь высокая заболеваемость фиксировалась в конце января этого года. Фото: unsplash

В Петербурге обновился рекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба на 10 октября, в Северной столице выявили 2 822 новых случая заражения коронавирусом. В последний раз столь высокая заболеваемость фиксировалась в конце января этого года.

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 644 692 местных жителя. При этом 595 364 заболевших смогли вылечиться от инфекции, в том числе 446 за последние сутки.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. Лидером стала Москва — 4 610 случаев. На третьем месте Московская область — 2 026.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 400 пациентов с COVID-19 госпитализировали в Петербурге за сутки.

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