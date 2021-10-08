Ковидные госпитали развернут еще в двух больницах Петербурга

При необходимости в городе перепрофилируют все павильоны "Ленэкспо" и Мариинскую больницу. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

При необходимости в городе перепрофилируют все павильоны "Ленэкспо" и Мариинскую больницу. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге еще две больницы переходят на работу с пациентами с коронавирусом и пневмониями.

Об этом 8 октября сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По словам чиновника, с 9 октября лечить пациентов с COVID-19 начнет больница №33 в Колпино. В медучреждении развернули 420 койко-мест.

Кроме того, на следующей неделе к приему коронавирусных пациентов подключится городская многопрофильная больница №2.

«Сложно сказать, ограничится ли этим пул коек, привлекаемых для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией», — отметил Лисовец, добавив, что в резерве еще есть койки.

При необходимости в городе перепрофилируют все павильоны «Ленэкспо» и Мариинскую больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что седьмой павильон ковид-госпиталя в «Ленэкспо» вернулся к работе.