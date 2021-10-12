За сутки от коронавируса умерли 62 жителя Петербурга

За сутки от коронавируса умерли 62 жителя Петербурга
В Петербурге зарегистрировали новые случаи смерти от коронавируса. Фото: unsplash

Сегодня, 12 октября, оперативный штаб по борьбе с ковид-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 62 случая.

Город сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 70 смертей за сутки. Следом идет Свердловская область — 44 летальных исхода. В Ленинградской области от умерли еще два пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 22 571 жителя Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 218 345 человек, в том числе 973 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, как легче перенести коронавирус. Зачастую тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

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