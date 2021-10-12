В Ленобласти коронавирусом заразился еще 281 человек

В Ленобласти коронавирусом заразился еще 281 человек
В Ленобласти выявили новые случаи коронавируса. Фото: Unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 281 случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 72 234 случая ковида. При этом выздоровели 54 206 пациентов, в том числе 254 за последние сутки. Кроме того, стало известно о двух летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 495.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. Первой стала Москва — 4 699 случаев. На третьем месте Московская область — 1804.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, как легче перенести коронавирус. Зачастую тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

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