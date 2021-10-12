В Японии заявили о суверенитете страны над Южными Курилами

В Японии заявили о суверенитете страны над Южными Курилами
Кисида отметил, что правительство Японии рассчитывает заключить мирный договор с Россией. Фото: pixabay

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что суверенитет страны распространяется на российские Южные Курилы.

Об этом глава японского правительства заявил в ходе дебатов. По его словам, власти должны решить вопрос принадлежности территории Курил, не оставляя его следующим поколениям.

Кисида отметил, что правительство Японии полагается разрешение проблемы территориальной принадлежности путем заключения мирного договора с Москвой.

Также премьер заявил о намерении продолжать развитие отношений между Японией и РФ, в том числе сотрудничество в области культуры, экономики и политики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что японская принцесса отказалась от семейных денег ради свадьбы с простолюдином. Она не получит 150 миллионов йен от императорской семьи.

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