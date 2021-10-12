Минобрнауки разработало инструкцию на случай нападения на образовательное учреждение

Минобрнауки разработало инструкцию на случай нападения на образовательное учреждение
Лучше отойти от окон и лечь на пол. Фото: pixabay.com

В Минобрнауки рассказали, как вести себя в случае нападения с оружием на школу, университет или любое другое учебное заведение.

В опубликованной инструкции указывается, что сигналом о нападении являются звуки взрывов, выстрелов и крики, а вооруженные люди на территории учреждения. Памятка появилась сегодня, 12 октября, в Telegram-канале Миноборнауки.

Там советуют спрятаться в ближайшем помещении. Так, если вы в кабинете, рекомендуют запереть дверь и забаррикадироваться — для этого следует использовать парты, стулья и другие подручные вещи. Лучше отойти от окон и лечь на пол. Нужно позвонить по номеру 112 и сообщить о случившемся. Также советуют проинформировать близких.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обвиняемый в массовом убийстве 19-летний Ильназ Галявиев, устроивший массовый расстрел в казанской гимназии №175 в начале прошлой недели был этапирован из московской «Бутырки» в петербургское СИЗО «Кресты».

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