Названы пять ранних симптомов рака груди

Названы пять ранних симптомов рака груди
Чем раньше выявляется рак груди, тем выше шанс излечиться, отмечают в фонде. Фото: pixabay
Эксперты британского благотворительного фонда по борьбе с раком груди Walk The Walk рассказали о пяти ранних симптомах этого заболевания.
Так, одним из самых распространенных признаков рака назвали сыпь вокруг соска. Второй симптом — впалый сосок. Также об онкологии может говорить изменение его положения или формы. Об этом сообщает Express.
Стоит также обращать внимание на выделения из сосков и изменения цвета кожи вокруг них. О раке могут предупреждать изменения размера молочных желез, появление асимметрии, боли и так далее.
Чем раньше выявляется рак груди, тем выше шанс излечиться, отмечают в фонде. Медики советуют женщинам чаще проверять себя.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чрезмерное употребление яиц на 70% повышает риск развития агрессивного рака. Содержащая холин еда может очень негативно отразиться на состоянии здоровья мужчин.
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Названы пять ранних симптомов рака груди
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