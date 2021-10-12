Названы пять ранних симптомов рака груди

Эксперты британского благотворительного фонда по борьбе с раком груди Walk The Walk рассказали о пяти ранних симптомах этого заболевания.

Так, одним из самых распространенных признаков рака назвали сыпь вокруг соска. Второй симптом — впалый сосок. Также об онкологии может говорить изменение его положения или формы. Об этом сообщает Express.

Стоит также обращать внимание на выделения из сосков и изменения цвета кожи вокруг них. О раке могут предупреждать изменения размера молочных желез, появление асимметрии, боли и так далее.