Чрезмерное употребление яиц на 70% повышает риск развития агрессивного рака

Чрезмерное употребление яиц на 70% повышает риск развития агрессивного рака
Холин во многом полезен и считается важным органическим соединением. Фото: pixabay
Содержащая холин еда может очень негативно отразиться на состоянии здоровья мужчин.
Так, это вещество в наибольшей степени содержится в яйцах, отмечают ученые. Холин во многом полезен и считается важным органическим соединением, особенно для умственного развития. Помимо яиц, он есть в мясе и молоке. Об этом сообщает Daily Express.
Однако ученые выяснили, что употреблять его в повышенном количестве может повысить риск развития агрессивной формы рака.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных вывели новую необычную породу кур. Она называется «русская белоснежная». Яйца кур этой породы в будущем хотят использовать для производства вакцины. Особенностью этой породы морозоустойчивость и невосприимчивость ко многим болезням.
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