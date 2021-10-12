Чрезмерное употребление яиц на 70% повышает риск развития агрессивного рака

Содержащая холин еда может очень негативно отразиться на состоянии здоровья мужчин.
Так, это вещество в наибольшей степени содержится в яйцах, отмечают ученые. Холин во многом полезен и считается важным органическим соединением, особенно для умственного развития. Помимо яиц, он есть в мясе и молоке. Об этом сообщает Daily Express.
Однако ученые выяснили, что употреблять его в повышенном количестве может повысить риск развития агрессивной формы рака.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных вывели новую необычную породу кур. Она называется «русская белоснежная». Яйца кур этой породы в будущем хотят использовать для производства вакцины. Особенностью этой породы морозоустойчивость и невосприимчивость ко многим болезням.