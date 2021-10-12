Врач назвал причину высокой смертности от ковида в России

Главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о причинах высокой смертности от ковида. По его словам, это объясняется вируса и низким уровнем вакцинации.

Он отметил, что за две недели заболеваемость в Москве коронавирусом выросла в полтора раза, и вдвое увеличилось число госпитализаций. Стационары снова перепрофилируются на прием коронавирусных больных, написал врач в своем Telegram-канале.

«Вирус COVID-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, проходите тестирование и соблюдайте меры безопасности», — уточнил Вечорко.

По последним данным, в России выявлено 7 832 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 218 345 летальных исходов, выздоровели 6 894 285 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Филиппин Родриго Дутерте предложил вакцинировать людей, которые не решаются на прививку от ковида, во время сна.