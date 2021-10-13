«Проявлял знаки внимания»: Панин обвинил в домогательствах обожаемого всеми актера

Далеко не сразу Алексей понял, что значили некоторые намеки со стороны кумира. Но, кажется, он не в обиде.

Актер Алексей Панин, замеченный во множестве грязных скандалов, сделал очередное шокирующее признание. Он обвинил в домогательствах ныне покойного легендарного актера советского кино Андрея Харитонова. Подробностями Панин поделился в рамках интервью для YouTube-канала Дмитрия Гордона.

Артист рассказал, что всегда восхищался талантом Харитонова. Его, кажется, обожали женщины всех возрастов — Харитонов снискал славу секс-символа. Когда им выпала возможность поработать вместе, Панин был очень счастлив. Вот только в какой-то момент Алексей осознал, что отношения между ним и легендой советского кино складываются неоднозначные.

«Это даже не домогательства. Просто он проявлял знаки внимания, которые я, в силу возраста, еще не совсем понимал»,

— вспоминает Панин.

Актер добавил, что ничего ужасного в итоге не произошло. Панин полагает, что, увидев перед собой «18-летнего дебила», Харитонов не позволил себе перейти к действиям.

У Алексея о Харитонове, несмотря ни на что, сохранились довольно теплые воспоминания. Он считает, что тот был человеком интеллигентным и тактичным. Всю жизнь Панин продолжал уважать артиста, а, узнав о его тяжелом заболевании, даже навещал коллегу.

«Врачи сказали, что ему осталось жить несколько дней, поэтому он уже опустил руки. Мы тогда много шутили, пытались отвлечь его разговорами»,

— поделился Алексей.

Напоминаем, что Андрей Харитонов одно время пользовался большой популярностью среди женщин. Ему приписывали огромное количество романов, но в итоге артист сделал выбор в пользу поклонницы – женщины по имени Ольга Смирягина, которая возглавляла его фан-клуб. С ней Харитонов прожил в браке около 20 лет. Именно Ольга ухаживала за угасающим из-за рака кишечника актером. Тогда Харитонов уже не был так известен и денег было мало…Он умер в 59 лет.

Харитонов прославился благодаря съемкам в фильме «Овод». Всего он умел сыграть свыше тридцати ролей, среди которых главные роли в фильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка», «Тайна „Чёрных дроздов“», «Вольный ветер» и другие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гузеева впервые рассказала о домогательствах.