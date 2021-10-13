Песков заявил, что данные пользователей Госуслуг доступны силовым структурам

Песков заявил, что данные пользователей Госуслуг доступны силовым структурам
Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что мэрия Москвы хочет передать загруженные на mos.ru фотографии россиян в систему распознавания лиц для МВД. Фото: kremlin.ru

У силовых структур есть доступ к паспортным данным и фотографиям россиян, загруженным на сайт «Госуслуги», отметил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на то, что данные, которые есть на «Госуслугах», и так прозрачны и доступны по закону для силовых структур. Так он прокомментировал новость о том, что мэрия Москвы хочет передать загруженные на mos.ru фотографии россиян в систему распознавания лиц для МВД. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Здесь на самом деле ничего такого в этом нет», — отметил Песков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавируса не уходит, а возвращается новыми волнами и более агрессивными штаммами. По его словам, единственное, что сохраняет жизни — это прививка.

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Песков заявил, что данные пользователей Госуслуг доступны силовым структурам
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