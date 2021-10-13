Диетолог Бойерс рекомендовала употреблять белый картофель для здоровья кишечника

Картофель содержит больше калия, чем банан, а также витамины С и В6. Фото: unsplash

Картофель содержит больше калия, чем банан, а также витамины С и В6. Фото: unsplash

Обычный белый картофель очень полезен для здоровья желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила диетолог Линдси Бойерс.

Связь между этим овощем и здоровьем кишечника сводится к устойчивому крахмалу, которым насыщен картофель. Он попадает в толстый кишечник и выполняет роль пребиотика.

Врач отмечает, что один корнеплод содержит больше калия, чем банан, а также витамины С и В6, фосфор, магний, ниацин и фолиевую кислоту. Так, бактерии в ЖКТ питаются устойчивым крахмалом и ферментируют его.

В итоге, возникают короткоцепочечные жирные кислоты, в том числе, бутират — источник энергии для кишечника. Он защищает слизистую оболочку желудка и контролирует уровень воспаления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блюда из картофеля можно есть хоть каждый день, ведь они могут быть полезными. Главное — не переедать по вечерам и следить за калориями. Об этом сообщила диетолог Тамара Прунцева.