Диетолог Тамара Прунцева перечислила самые вредные блюда из картофеля

Диетолог Тамара Прунцева перечислила самые вредные блюда из картофеля
Самый полезный картофель - сваренный или запеченный. Фото: unsplash

Блюда из картофеля можно есть хоть каждый день, ведь они могут быть полезными. Главное — не переедать по вечерам и следить за калориями. Об этом сообщила диетолог Тамара Прунцева.

Так, в картофеле много витаминов, белки, кальций, фосфор. Также она отметила, что крахмал, содержащийся в овоще, переваривается долго, это позволяет избежать скачков сахара в крови. Об этом сообщает Sputnik.

Самый полезный картофель — сваренный или запеченный. Больше всего полезных веществ и овоща у поверхности, поэтому не стоит долго держать его в воде.

Доктор не рекомендует есть картофель по-деревенски или картошку-фри, потому что при термической обработке исчезают все полезные вещества, а блюдо становится жирным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор нашел опасного карантинного вредителя в крупной партии картофеля, который привезли в Петербург из Египта.

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