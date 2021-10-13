Дрозденко: текущая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Ленобласти хуже, чем в мае прошлого года

Текущая ситуация с заболеваемостью ковидом в Ленобласти хуже, чем в мае 2020 года, когда был локдаун. Об этом заявил губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Так, растущая смертность и рост числа заболевших стали основной причиной введения новых антиковидных мер. Он отметил, именно поэтому было принято решение о необходимости сделать прививку всем работникам сферы услуг. Об этом Дрозденко сообщает на своей странице в Instagram.

Губернатор города обратил внимание на то, что нагрузка на здравоохранение возросла в разы, и поэтому ухудшается качество оказания медпомощи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал новое антикокоронавирусное постановление. Так, он ввел QR-коды о прививке и перенесенном заболевании, а также обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.