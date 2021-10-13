ИТМО и СПбГПУ имени Петра Великого вошли в список 300 лучших бизнес-вузов мира

В профиле «Экономика и бизнес» ИТМО расположился на 251 месте. Фото: Google.Maps

В профиле «Экономика и бизнес» ИТМО расположился на 251 месте. Фото: Google.Maps

Университеты Петербурга ИТМО и СПбГПУ имени Петра Великого вошли в топ-300 лучших бизнес-университетов мира.

Об этом стало известно сегодня, 13 октября. Рейтинг составило издание Times Higher Education. В профиле «Экономика и бизнес» ИТМО расположился на 251 месте. Также в рейтинг попали МГУ, ВШЭ и Политех. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ИТМО.

Профильные рейтинги THE составляет по 11 областям, среди них: «Науки о медицине и здоровье», «Психология», «Инженерные науки и технологии» и другие. Также британское издание каждый год составляет мировой рейтинг университетов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский ВУЗ ИТМО признали лучшим техническим вузом Российской Федерации. Известно, что данный университет Северной столицы вот уже второй год подряд является первым среди российских ВУЗов по техническим наукам.