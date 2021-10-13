В Петербурге усилят рейды по отлавливанию незаконных перевозчиков

В Петербурге усилят рейды по отлавливанию незаконных перевозчиков
Нелегальный перевозчик ООО "АТП" под видом заказных рейсов работает районе станции Метро «Купчино» по маршрутам: № К-174, К-180, К-190, К-222 и К-545А. Фото: Комитет по транспорту Петербурга

Всего в городе в 2021 год арестовано более 500 нелегальных транспортных средств, сообщает Комитет по транспорту.

В ведомстве планируют усилить борьбу с нелегальными перевозчиками, осуществляющих незаконную коммерческую деятельность. Отмечается, с начала этого года Межведомственная транспортная комиссия провела 638 мероприятия по контролю за работой перевозчиков, было арестовано 501 транспортное средство, из них 442 — нелегальные такси.

За пять лет комиссия пресекла незаконную коммерческую деятельность 10 нелегально, работающих перевозчиков. В настоящее время в Петербурге колесят улицы транспортные средства одного «нелегала» ООО «АТП», которые перевозят пассажиров в районе станции Метро «Купчино» по маршрутам: № К-174, К-180, К-190, К-222 и К-545А. ООО «АТП» делает это под видом заказных перевозок.

«Определить «нелегала» можно по табличке «Заказной» и работе зазывал на остановочных комплексах», — предупреждает Комитет по транспорту.

По мнению ведомства, проезд в таком автобусе небезопасен. До конца года рейды по выявлению незанно, работающего подвижного состава на улицах Петербурга, будут проводиться чаще.

Ранее Gazeta.SPb писала, для проведения дорожного ремонта на трассе «Скандинавия» в районе Выборга введут ограничение пропускной способности в виде реверсивного движения.

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