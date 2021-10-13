Петербуржец, не поделивший с приятелем золото для World of Tanks, пошёл в суд и выиграл

Петербуржец потребовал все деньги назад, также потребовал взыскать с приятеля деньги, которыми он оплатил госпошлину. Фото: pixabay.com

Петербуржец потребовал все деньги назад, также потребовал взыскать с приятеля деньги, которыми он оплатил госпошлину. Фото: pixabay.com

Суду Северной столицы пришлось разбираться с золотом известной компьютерной игры World of Tanks.

Житель Петербурга подал в суд на своего друга, с которым они организовали бизнес: придумали сайт, где раздавали монеты для игры. Мужчина вложил в дело 150 тыс. рублей, однако не получил ни доступа к хостингу сайта, ни к домену сайта, ни к электронной почте или электронному кошельку и другим программам, нужным для администрирования. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Петербуржец потребовал все деньги назад, также потребовал взыскать с приятеля деньги, которыми он оплатил госпошлину.

Горе-друг в суд не явился, все решилось без него в пользу пожаловавшегося петербуржца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Верховный суд РФ отказался исключить лис из списка животных, запрещенных для содержания в домашних условиях.