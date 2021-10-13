В Ленобласти разработали три новых веломаршрута: Морской, Экологический и Исторический

В Ленобласти разработали три новых веломаршрута: Морской, Экологический и Исторический
Маршрут «Морской» расположен от Торфяновки до поселка Приветнинское. Фото: Pixabay

В Ленобласти открыли три новых веломаршрута – «Экологический», «Морской» и «Исторический».

Для любителей путешествовать на велосипедах разработали туристические карты, а на маршрутах установили информационные баннеры, стикеры и велопарковки, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

«Экологический» велосипедный маршрут проходит по Шуваловскому парку, деревни Лосево, поселку Мельниково и городу Приозерск. Здесь можно наблюдать питомник зубробизонов, конные фермы и пороги Вуоксы.

Маршрут «Морской» расположен от Торфяновки до поселка Приветнинское. По дороге можно увидеть Выборгский замок и парк Монрепо, а также храм Святой Марии Магдалины.

Маршрут «Исторический» откроет вид на достопримечательности Выборга и монастырь на острове Коневец.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилой велосипедист погиб под колесами маршрутки на автодороге в Сланцевском районе Ленобласти.

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