Синий асфальт укладывают на путепроводе во Всеволожске

В Ленобласти сегодня, 13 октября, укладывают синий асфальт на пешеходной части путепровода у железнодорожного переезда на станции Мельничный ручей. Работы проводят на левом тротуаре.

На правой части уложен красный асфальт. Дорожники используют технологию литого асфальтобетона. При таком способе не нужна работа катков, работникам нужно лишь уложить и разровнять покрытие. Об этом сообщает Дорожный комитет Ленобласти на своей странице в Instagram.

Так, литой асфальт хорошо защищает железо от коррозии. Его часто используют на мостах и путепроводах. Технология первый раз используется в Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на сегодня наблюдается средняя загруженность дорог. «Красные участки» на карте присутствуют, но не в плотном узоре. В городе с 11 до 12 наблюдаются трехбалльные пробки, а с 13 часов плотность вырастет на один балл.