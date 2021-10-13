В Оксфорде начали испытания противоракового препарата из гималайского гриба — кордицепс

Лекарство от рака на основе редкого гриба, паразитирующего на личинках некоторых насекомых имеет ограниченное количество побочных эффектов. Фото: Pixabay

Лекарство от рака на основе редкого гриба, паразитирующего на личинках некоторых насекомых имеет ограниченное количество побочных эффектов. Фото: Pixabay

Гриб известен тем, что он является одновременно и растением, и насекомым, обладает мощным противораковым действием, сообщает «Мир».

Ученые Оксфордского университета и биофармацевтической компании «NuCana» опубликовали свое исследование в журнале «Clinical Cancer Research», рассказывающее о новой разработке – препарате против онкологии. Препарат на основе гималайского гриба кордицепса NUC-7738 в 40 раз эффективнее убивает раковые клетки, чем его аналог. Ученые выделили из гриба соединение – кордицепин, которое является природным аналогом нуклеозидов.

В естественном состоянии кордицепин при попадании в кровь быстро расщепляется ферментом ADA и не достигал раковых опухолей, поэтому специалисты улучшили способность кордицепина проникать в раковые клетки без помощи нуклеозидных носителей. Так опухолевых клетках образуется и активируется гораздо большее количество противораковых метаболитов.

Препарат прошел ряд испытаний в in vitro, исследование доказало, что в он в десятки раз превосходит натуральный кордицепин и имеет ограниченные токсические побочные эффекты. В настоящее время ученые продолжают изучение препарата в клинических испытаниях I фазы на пациентах с прогрессирующими опухолями.

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