В Гатчинском музее-заповеднике начали очищать парковые водоемы от донных отложений

В Гатчинском музее-заповеднике начали очищать парковые водоемы от донных отложений
После проведения работ ожидается улучшение экологического состояния озера на территории гатчинского музея. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В Гатчинском районе Ленобласти начались работы по расчистке озера Белое. Оно расположено на территории Гатчинского музея-заповедника. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ознакомился ходом работы.

Расчистка проводится в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацроекта «Экология». После проведения работ ожидается улучшение экологического состояния озера на территории гатчинского музея. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Глава области отметил, что Ленобласть будет работать над расширением программы и включением в нее других водоемов области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что текущая ситуация с заболеваемостью ковидом в Ленобласти хуже, чем в мае 2020 года, когда был локдаун. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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