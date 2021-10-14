В Тосненском районе спасатели потушили 66 «квадратов» пожара

В Тосненском районе спасатели потушили 66 «квадратов» пожара
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Во вторник, 13 октября, в Тосненском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 19:25. На месте происшествия работали дежурные смены 111 пожарной части противопожарной службы Ленобласти и 29 пожарно-спасательной службы Петербурга.

Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.

В поселке Войскорово горели хоз.постройки на общей площади 66 квадратных метро, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось в 20:30. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что работы по ликвидации последствий пожара в пострадавшем доме-памятнике на набережной реки Карповки, 30 идут в полную силу.

пожар происшествия Тосненский район


 

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