В Тосненском районе спасатели потушили 66 «квадратов» пожара

Во вторник, 13 октября, в Тосненском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 19:25. На месте происшествия работали дежурные смены 111 пожарной части противопожарной службы Ленобласти и 29 пожарно-спасательной службы Петербурга.

Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.

В поселке Войскорово горели хоз.постройки на общей площади 66 квадратных метро, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось в 20:30. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что работы по ликвидации последствий пожара в пострадавшем доме-памятнике на набережной реки Карповки, 30 идут в полную силу.