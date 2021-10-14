Двое налётчиков в масках напали на аптеку на Новочеркасском

В Красногвардейском районе Петербурга на аптеку было совершено нападение напали двое разбойников в медицинских масках.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент случился 13 октября. В полицию обратился провизор аптеки, расположенной в доме №40 по Новочеркасскому проспекту, и сообщил о разбойном нападении.

По его словам, двое неизвестных мужчин в медицинских масках вошли в помещение аптеки и стали угрожать ей предметом, похожим на пистолет. Они забрали из кассы 7 тыс. рублей и сбежали. Они были одеты в черное, а на лицах — медицинские маски.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на булочную. Инцидент произошел поздним вечером 5 октября в булочной на Будапештской улице, 53.