Глава «Роскосмоса» опубликовал видео робота-охранника «Маркера»

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С сегодняшнего дня робот "Маркер" заступил на боевое дежурство. Фото: Неофициальный Telegram-канал Дмитрия Рогозина

Видео робота-охранника космодрома Восточный было опубликовано сегодня в Telegram-канале главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Робота создали разработчики робота-космонавта «Фёдора».

С сегодняшнего дня робот «Маркер» заступил на боевое дежурство. Научно-технический центр «Охрана» начала тестировать робототехническую охранную платформу «Маркер» на космодроме Восточный. Совместно с частной компанией «Андроидная техника», а также Фондом перспективных исследований, создавших нового робота, прошли испытания техники.

В рамках события идет отработка отработка автономного патрулирования объектов наземной космической инфраструктуры, идентификация и перехват нарушителя периметра охраны. Система противодействует террористическим актам и борется с беспилотными летательными аппаратами, которые потенциально могут нанести вред.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уже третий год подряд «Роскосмос» продолжает серию безаварийных ракетных пусков, что стало абсолютном рекордом в отечественной истории.

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