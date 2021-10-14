В Тосненском районе сварщик избил своего собутыльника

В Тосненском районе сварщик избил своего собутыльника
Подозреваемого задержали. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленобласти сотрудники полиции выясняют обстоятельства избиения местного жителя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 13 октября в поселке Сельцо. Пострадавшего 1984 года рождения госпитализировали с субдуральной гематомой правого полушария в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, после совместного распития алкогольных напитков во время внезапно возникшей ссоры произошел конфликт в результате которого мужчина избил своего знакомого.

Подозреваемый задержан. Им оказался сварщик 1971 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе Петербурга распитие алкоголя закончилось поножовщиной.

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