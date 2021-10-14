Концентрация вредных веществ в Екатеринбурге из-за тления торфяника превышена

В екатеринбургском микрорайоне Солнечный, который накрыло смогом, зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе. Фото: Группа Вконтакте "Типичный Екатеринбург"/Вячеслав Касатов

В екатеринбургском микрорайоне Солнечный, который накрыло смогом, зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе. Фото: Группа Вконтакте "Типичный Екатеринбург"/Вячеслав Касатов

В екатеринбургском микрорайоне Солнечный, который накрыло смогом, зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Длительного нахождения на открытом воздухе в пораженной смогом области лучше избегать.

На настоящий момент площадь тления торфяника в Екатеринбургской области сократилась до 4,8 га. В понедельник тлела площадь 12о га. Однако концентрация вредных веществ в воздухе заметно повысилась.

«Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу улица Счастливая, 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание оксида углерода в 2,12 раза, мелкодисперсной пыли PM10 в 2,1 раза, PM 2,5 в 2,31 раза», — об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС утверждает, хотя в некоторых районах и можно заметить смог, что угрозы населенному пункту нет. Ситуация остается под контролем спец-служб и управления.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня утром из-за плотного задымления было перекрыто движение от города Полевского до поселка Медного по отрезку Екатеринбургской кольцевой дороги.