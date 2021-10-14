Адвокат раскрыл подробности иска девушки из Казани, требующей признать Азмуна отцом ее ребенка

Адвокат Андрей Дмитриев в подробностях рассказал об иске жительницы Казани, которая требует признать футболиста «Зенита» Сердара Азмуна отцом ее ребенка и добиться выплаты алиментов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, Алия познакомилась с Азмуном, когда футболист играл за казанский «Рубин». Сам спортсмен отцовства не признает, но каждый месяц переводит немного денег на содержание ребенка. Однако Алия хочет, чтобы алименты выплачивались по закону, то есть четверть всех доходов Азмуна. А 26-летний футболист, который сейчас считается одним из самых высокооплачиваемых в российской Премьер-лиге, зарабатывает около 3 млн евро в год.

Адвокат будет добиваться назначения генетической экспертизы на отцовство. По словам Дмитриева, пара находилась в отношениях с 2018 года. После того, как форвард перешел в «Зенит», они поддерживали общение и Алия приезжала к нему в Петербург.

У девушки есть смс-переписка, в которой они обсуждали беременность, отношения и даже имя для ребенка. Адвокат обещает обнародовать переписку в суде.

«Когда Алия родила дочь, она сказала: ты готов как-то поучаствовать финансово в помощи? И ей было сказано, что сумма будет составлять не более 12 тысяч рублей. И пошли потом переводы», — добавил Дмитриев.

Первое заседание пройдет в Приморском суде 8 декабря. Азмун, скорее всего, прийти не сможет — у «Зенита» игра с лондонским «Челси».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Азмун может покинуть «Зенит» следующим летом.