Пробки, перекрытия КАД и Троицкого моста: на Евразийский женский форум в Петербург приехал Путин

В четверг, 14 октября, в Петербурге состоялся второй день Евразийского женского форума. Гостем мероприятия сегодня стал президент Владимир Путин. Возможно, именно в связи с приездом главы государства в Северную столицу в течение дня автомобилисты регулярно сталкивались с перекрытыми дорогами.

О сложностях на дорогах владельцы личного транспорта пишут с самого утра. Так, водителям пришлось ждать в пробке на КАД в районе аэропорта Пулково, позже перекрытой оказалась часть Московского проспекта. Отметим, что президент был не единственным важным гостем форума — сегодня в Петербург прибывали и другие участники.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» писали также о заторах на Смольной набережной от Большеохтинского моста в сторону центра. Участники сообщества «Петроградская диаспора» в Facebook рассказывали о невозможности проехать по Троицкому мосту.

Напомним, что Евразийский женский форум проходит в городе на Неве с 13 по 15 октября. Главной темой мероприятия стало определение глобальной миссии женщин в современности. Пленарную сессию 13 октября открыла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Владимир Путин в ходе своего сегодняшнего выступления на форуме отметил, что важной задачей является создание для женщин таких условий жизни, при которым им не придется выбирать между семьей и карьерой. Глава государства также отметил, что современный, динамично меняющийся мир рождает новые задачи, в решении которых женщины играют все более весомую роль.