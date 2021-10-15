В Колпино утром сгорела Audi

В Колпино утром сгорела Audi
Пожар потушили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Ранним утром 15 октября в Колпинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 04:40. На улице Тазаева у дома 5 загорелся автомобиль.

В автомобиле Audi сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 04:57. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что работы по ликвидации последствий пожара в пострадавшем доме-памятнике на набережной реки Карповки, 30 идут в полную силу.

Колпинский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
Перевозивший Собчак водитель
Перевозивший Собчак водитель "Мерседеса" признал вину в смертельной аварии
Четыре года истязаний: житель Колпино переломал кости сыну свой жены и уехал в СИЗО
Четыре года истязаний: житель Колпино переломал кости сыну свой жены и уехал в СИЗО
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Колпино утром сгорела Audi
Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными ковидом
В пятницу Пулково работает без отмен и задержек
Гинцбург заявил о завершении пострегистрационных исследований «Спутника V»
Заморозки и ночной туман ждут Ленобласть 15 октября
Асмус познакомила нового возлюбленного с семьей
Вирусолог оценил смертоносный потенциал дельта-штамма COVID в России
Такси устроило ДТП и сбило пешехода на зебре на Обводном канале