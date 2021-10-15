В Колпино утром сгорела Audi

Ранним утром 15 октября в Колпинском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 04:40. На улице Тазаева у дома 5 загорелся автомобиль.
В автомобиле Audi сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Справиться с огнем удалось в 04:57. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что работы по ликвидации последствий пожара в пострадавшем доме-памятнике на набережной реки Карповки, 30 идут в полную силу.