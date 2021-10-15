На улице Брянцева мужчина получил огнестрельное ранение

На улице Брянцева мужчина получил огнестрельное ранение
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Калининском районе Петербурга 42-летний мужчина получил огнестрельное ранение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 13 октября в квартире дома 13 на улице Брянцева.

По предварительной информации, подозреваемый во время конфликта выстрелил из травматического пистолета в пострадавшего. Последний был госпитализирован на скорой с огнестрельным слепым ранением мягких тканей средней трети левого бедра в удовлетворительном состоянии.

С места происшествия изъяты травматический пистолет, два патрона и гильза. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Лесном проспекте задержали мужчину, который открыл стрельбу по окнам и деревьями.

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