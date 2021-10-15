Проценко назвал близкой к критической ситуацию с коронавирусом в России

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко оценил ситуацию с COVID-19 в России.

По его словам, она близка к критической. В связи с активным ростом заболеваемости врач призвал коллег усилить информационную работу среди населения.

«Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем», — написал он в своем Telegram-канале.

Врач призвал своих коллег говорить о ситуации в стране и опасности вируса «откровенно и без прикрас». Он отметил, что на сегодня по всей стране койки продолжают стремительно заполняться больными.

С начала пандемии в России выявлено 7 892 980 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 220 315 летальных исходов, выздоровели 6 937 756 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты подвергли клетки сетчатки глаза воздействию SARS-CoV-2 и выяснили, что вирус инфицирует клеточную структуру, а присутствие белков хантавируса SARS-CoV-2 было зафиксировано в клетках сетчатки глаза.