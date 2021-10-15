Жители Петербурга мяса и овощей едят меньше, чем в остальных городах России

Жители Петербурга мяса и овощей едят меньше, чем в остальных городах России
Жители Петербурга мяса и овощей едят меньше, чем в остальных городах России. Фото: pixabay

За прошлый год в Петербурге подчитали количество мясной и овощной продукции, которую употребляли горожане. Выяснилось, что в Северной столице мяса и овощей едят меньше, чем в любом другом городе России. Об этом сообщил «Петербургский Дневник» со ссылкой на данные Петростата.

Жители Санкт-Петербурга в прошлом году съедали по 74 кг мяса, а в этом году, по подсчетам специалистов, употребляемой мясной продукции в городе стало на 2 кг меньше, чем по всей стране. Кроме того в городе стали употреблять меньше овощей. Так в среднем на одного петербуржца приходилось по 86 кг в год, а по России этот показатель составлял 107 кг.

В список продуктов, употребление которых сократилось в городе, попали картофель, хлеб, растительное масло. Ягоды и фрукты продолжали все также активно потреблять.

Ранее gazeta.spb.ru писала, чтобы похудеть, надо есть достаточно. Это просто диета мечты для любого, кто борется за стройность и красоту. Мечта вполне реальна, но только нужно выбирать правильные продукты.

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Жители Петербурга мяса и овощей едят меньше, чем в остальных городах России
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