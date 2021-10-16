Алексей Вальденберг назвал три условия для прекращения пандемии коронавируса

Алексей Вальденберг назвал три условия для прекращения пандемии коронавируса
Вальденберг заявил, что вакцинация является обязательным условием, которое поможет прекратить распространение ковида в России. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Алексей Вальденберг оценил новые коронавирусные ограничения в Ленобласти и назвал три условия для прекращения пандемии COVID-19.

Вальденберг заявил, что вакцинация является обязательным условием, которое поможет прекратить распространение ковида в России. По словам эксперта, усиление антиковидных мер будет способствовать сдерживанию роста заболеваемости.

Он отметил, что есть три условия, которые помогут добиться прекращения пандемии.

«Первое — вакцинация, второе — использование средств защиты, третье — противоэпидемические ограничения, о которых и шла речь. Введенные ограничения — вынужденная мера, они вводятся не от хорошей жизни», — сказал Алексей Вальденберг в беседе с ЛенТВ24.

Напомним, в Ленинградской области ввели новые ковид-ограничения. Глава региона Александр Дрозденко подписал изменения в «антиковидное» постановление.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

Алексей Вальденберг вакцинация пандемия


 

Новости партнеров
Комитет по здравоохранению хочет ограничить передвижения петербуржцев
Комитет по здравоохранению хочет ограничить передвижения петербуржцев
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Алексей Вальденберг назвал три условия для прекращения пандемии коронавируса
Сегодня в Петербурге в рамках Art Weekend открываются двери в более чем 40 ...
В сауне отеля Албании обнаружили тела четырех российских граждан
За соблюдением правил остановок около ТРК «Галерея» усиливается ...
В Ленобласти еще 298 человек заболели коронавирусом
Петербуржцев предупредили о сильном ветре в воскресенье
В городе Сестрорецк всю ночь чинили водовод, но жители все еще остаются без воды
Североатлантический циклон принесет в Ленобласть мокрый снег с дождем