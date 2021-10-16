Алексей Вальденберг назвал три условия для прекращения пандемии коронавируса

Вальденберг заявил, что вакцинация является обязательным условием, которое поможет прекратить распространение ковида в России. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вальденберг заявил, что вакцинация является обязательным условием, которое поможет прекратить распространение ковида в России. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Алексей Вальденберг оценил новые коронавирусные ограничения в Ленобласти и назвал три условия для прекращения пандемии COVID-19.

Вальденберг заявил, что вакцинация является обязательным условием, которое поможет прекратить распространение ковида в России. По словам эксперта, усиление антиковидных мер будет способствовать сдерживанию роста заболеваемости.

Он отметил, что есть три условия, которые помогут добиться прекращения пандемии.

«Первое — вакцинация, второе — использование средств защиты, третье — противоэпидемические ограничения, о которых и шла речь. Введенные ограничения — вынужденная мера, они вводятся не от хорошей жизни», — сказал Алексей Вальденберг в беседе с ЛенТВ24.

Напомним, в Ленинградской области ввели новые ковид-ограничения. Глава региона Александр Дрозденко подписал изменения в «антиковидное» постановление.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.