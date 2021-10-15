В Роскосмосе сообщили, что ориентация МКС в пространстве восстановлена

Сейчас станции и экипажу ничего не угрожает. Фото: pixabay

Сейчас станции и экипажу ничего не угрожает. Фото: pixabay

Международная космическая станция (МКС) на короткое время потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей корабля «Союз МС-18». К настоящему моменту ее восстановили.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ракетно-космическую корпорацию «Энерго», входящую в состав Роскосмоса. Работа при тестировании двигателей «Союза» повлияла на ориентацию станции. В результате временно изменилась ориентация МКС,

Ориентацию станции оперативно восстановил персонал Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. Сейчас станции и экипажу ничего не угрожает.

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